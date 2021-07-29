أمير قطر يصدر قانوناً بشأن مجلس الشورى

الوكيل الإخباري- أصدر أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، قانونا بشأن مجلس الشورى، وكذلك مرسوما يحدد "الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى ومناطق كل منها"، إضافة إلى إصدار قانون "نظام انتخاب مجلس الشورى".

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وأفادت مصادر إعلام قطرية، بأن أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر "المرسوم رقم (37 ) لسنة 2021 بتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى ومناطق كل منها".



وأفيد بأن المرسوم نص "على أن تحدد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى ومناطق كل منها، وأن ينتخب عضو واحد عن كل دائرة انتخابية من الدوائر المحددة ".



وقضى المرسوم أيضا "بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية".

المصدر: روسيا اليوم



