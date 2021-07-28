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الأربعاء، 28-07-2021 10:09 م

أمير قطر يجري اتصالا مع رئيس تونس

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الوكيل الاخباري - أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء اتصالا هاتفيا مع الرئيس التونسي، قيس سعيد، حيث شدد على ضرورة تكريس حكم القانون في البلاد التي تشهد أزمة سياسية.اضافة اعلان


وذكرت وكالة "قنا" القطرية الرسمية، في بيان، أنه "جرى خلال الاتصال استعراض آخر تطورات الأوضاع في تونس"، حيث أشار آل ثاني إلى "ضرورة تجاوز الأزمة السياسية الراهنة وأهمية أن تنتهج الأطراف التونسية طريق الحوار لتجاوزها وتثبيت دعائم دولة المؤسسات وتكريس حكم القانون في الجمهورية التونسية الشقيقة من أجل مصلحة الشعب التونسي الشقيق والحفاظ على استقرارها".

 




 

 


 

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