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الأربعاء، 15-03-2023 10:26 ص

أوزبكستان.. مشروع تعديل الدستور لرفع مدة ولاية الرئيس

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الوكيل الإخباري- يدرس البرلمان الأوزبكستاني مشروع قانون تعديل دستور البلاد لرفع فترة ولاية الرئيس من 5 إلى7 سنوات، وكذلك السماح بانتخاب الرئيس الحالي، شوكت ميرزيوييف، للمرة الثالثة بهذا المنصب.

وجاء في نص مشروع قانون تعديل الدستور الأوزبكستاني، الذي نشر اليوم الأربعاء، في صحيفة "نارودنوي سلوفو" البرلمانية: "ينتخب رئيس جمهورية أوزبكستان من قبل مواطني جمهورية أوزبكستان على أساس الاقتراع العام والمتساوي والمباشر بالاقتراع السري لمدة 7 سنوات".

كذلك أضاف مشروع التعديل بندا للدستور ينص على أنه "لهؤلاء الأشخاص الحق في أن ينتخبوا (يعينوا) على قدم المساواة مع مواطني جمهورية أوزبكستان الآخرين في المناصب المحددة وفقا لمتطلبات دستور جمهورية أوزبكستان، بما في ذلك على النحو المعدل بموجب هذا القانون الدستوري، وبغض النظر عن عدد الفترات المتتالية التي شغل خلالها هؤلاء الأشخاص و(أو) شغلوا هذه المناصب في وقت دخول هذا القانون الدستوري حيز التنفيذ".

وانتخب، شوكت ميرزيوييف، لأول مرة رئيسا لأوزبكستان في انتخابات مبكرة جرت في شهر ديسمبر 2016، بعد ثلاثة أشهر من وفاة أول رئيس للبلاد، إسلام كريموف، وفي أكتوبر 2021، فاز ميرزيوييف مرة ثانية بالانتخابات الرئاسية بنسبة 80.12% من أصوات المقترعين.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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