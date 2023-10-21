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السبت، 21-10-2023 10:59 ص

أوستن يؤكد لنظيره الأوكراني استمرار المساعدة العسكرية الأمريكية

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الوكيل الإخباري - أفاد المكتب الصحفي للبنتاغون، بأن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تحدث مع نظيره الأوكراني رستم أوميروف ووعد بالسعي للحصول على أموال إضافية من الكونغرس لمواصلة المساعدات العسكرية.

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يوم أمس الجمعة، أرسلت الإدارة الأمريكية إلى الكونغرس طلب ميزانية إضافية تتضمن أكثر من 60 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا.

وأضاف المكتب الصحفي: "تحدث وزير الدفاع لويد أوستن عبر الهاتف مع وزير الدفاع الأوكراني. وتم خلال ذلك التأكيد على استمرار الدعم الأمريكي لأوكرانيا... وأكد الوزير أوستن مجددا التزام الإدارة بمطالبة الكونغرس بالموارد التي تحتاجها أوكرانيا".


وناقش أوستن وأوميروف، "النتيجة الناجحة" لاجتماع الدول المانحة للمساعدات العسكرية الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى "آخر التطورات على الأرض في أوكرانيا".


ويشار إلى أن روسيا أرسلت مذكرة إلى دول الناتو بشأن توريد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.


وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.

 

RT

 




 

 


 

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