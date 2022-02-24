الخميس 24-02-2022
الوكيل الاخباري

الأزمات : عودة 92 أردنياً من أوكرانيا بينهم 22 طالباً

موجة نزوح جماعي من كييف بسبب القصف الروسي

الأرصاد تكشف آخر تطورات المنخفض الجوي القادم

مستو: أوكرانيا أوقفت تشغيل جميع رحلات الطيران المدنية

اجتياح بري روسي لاوكرانيا و مقتل أكثر من 40 جنديا وإصابة العشرات

الأردن: نتابع بقلق تطورات الأوضاع في أوكرانيا

عقل: مع ارتفاع النفط عالمياً تثبيت الاسعار محلياً لن يكون حلاً

العثور على طفلة رضيعة داخل بئر مهجورة في إربد

الخارجية تنشر أرقام التواصل الساخن للأردنيين في أوكرانيا‬⁩

تجارة عمان تطالب بالعودة للقوائم الاسترشادية في قطاع الألبسة

الخميس، 24-02-2022 12:07 م

أوكرانيا تدعو القادرين على حمل السلاح للانضمام إلى الجيش

330


الوكيل الإخباري-دعا وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، الخميس، "أي شخص لديه الاستعداد والقدرة على حمل السلاح"، بالانضمام إلى صفوف قوات الدفاع الإقليمية لمواجهة الغزو الروسي، فيما أمر الرئيس فولوديمير زيلينسكي قواته بـ"إلحاق حد أقصى من الخسائر" بالقوات الروسية.

ونشر قائد القوات المسلحة الأوكرانية الجنرال فاليري زالوجني، منشورا على "فيسبوك"، قال فيه: "القائد الأعلى للقوات المسلحة (الرئيس الأوكراني) أمر بإلحاق حد أقصى من الخسائر بالمهاجم"، مؤكدا أن الجيش "يصد بكرامة" هجمات العدو.

اضافة اعلان

وفي غضون ذلك، قالت الشرطة الأوكرانية إنها ستوزع أسلحة على قدامى المحاربين، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

 

 

سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
621761574236043dd83b099d

اوكرانيا.. جمهورية دونيتسك تعلق إجلاء السكان

164439276804721900

الناتو يعلن أنه سينشر قوات إضافية في اتجاه الشرق بسبب النزاع في أوكرانيا

بببببببببببببببببب

موجة نزوح جماعي من كييف بسبب القصف الروسي

2022-637809729676839098-683

الهند تستعد لإجلاء مواطنيها من أوكرانيا

201912240232373237

الرئيس الروسي يطلق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس

تنزيل

الرئيس الأوكراني يعلن عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا

أخبار متعلقة
640

مصر.. مقتل ضابط و9 مسلحين في تبادل لإطلاق النار

620b972a42360420817cd21e

وزير الدفاع الأوكراني: لا توجد أي مجموعة هجومية روسية قرب حدودنا

346986-1718800881-1

وزارة الدفاع الأوكرانية: لا داعي للتعبئة في البلاد لعدم وجود تهديد

المانيا..-مقتل-امرأة-مغربية-على-يد-زوجها

ألمانيا.. مقتل شرطيين اثنين في إطلاق نار غربي البلاد

OIP (5)

إصابة جنديين اسرائليين بإطلاق نار على الحدود المصرية

61b63df64236047312291627

وزير الدفاع الأوكراني: لم نعد نرى خطر غزو روسي لبلادنا