وزارة الدفاع الأوكرانية: لا داعي للتعبئة في البلاد لعدم وجود تهديد

الوكيل الإخباري-قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، إن بلاده لا تحتاج في الوقت الراهن، إلى التعبئة لأنه لا توجد تهديدات.

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وأضاف الوزير، في حديث صحفي: "ليست هناك حاجة للتعبئة، لأنه لا يوجد تهديد الآن. إذا تم الإعلان عن تعبئة تدريبية، فسيثير ذلك حالة من الذعر في الشوارع. وسيعتقد الجميع أننا نعلم وأخفينا أن العدو سيهاجم غدا".



وشدد على أن وزارته، ستتصرف بشكل آخر. وقال: "سنعمل لتشكيل قوات الدفاع الاقليمي. وسنقوم بتدريب عناصرها وستكون هناك تدريبات ميدانية معتادة. وسنبدأ بتدريب ممثلي الإدارات الحكومية الإقليمية، ومن ثم ممثلي إدارات المناطق، وكذلك العاملين في إدارة مدينة كييف".

وذكر ريزنيكوف، أنه تم تشكيل أربعة قطاعات في أوكرانيا: الشمال والجنوب والشرق والغرب ولكل قطاع قيادته. وسيتم في ميادين التدريب تدريب السكان على القتال.





روسيا اليوم