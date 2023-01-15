أوكرانيا: روسيا تلغي جولة جديدة من عملية تبادل الأسرى

الوكيل الإخباري - قالت الهيئة الأوكرانية التي تتعامل مع ملف الأسرى إن روسيا ألغت أمس السبت، عملية تبادل مقررة لأسرى الحرب.



وقال مركز التنسيق لمعاملة أسرى الحرب في تطبيق المراسلة تيليغرام "كان من المقرر إجراء جولة أخرى من عملية تبادل الأسرى مع الجانب الروسي.. ولكن أُلغيت في اللحظة الأخيرة بمبادرة من الجانب الروسي".

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وأجرت روسيا وأوكرانيا العديد من عمليات تبادل الأسرى، كان آخرها في 8 يناير الماضي، وشملت مئات الأسرى من الجانبين خلال الحرب التي دخلت الآن شهرها الحادي عشر.



وقالت مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا، أمس السبت على حسابها على تطبيق المراسلة تيليغرام إن الجنود الروس أبلغوا عن حالات ابتزاز أثناء وجودهم في الأسر لدى أوكرانيا. ولم يصدر أي رد فوري من كييف على هذه المزاعم.

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