الخميس 31-03-2022
الوكيل الاخباري

إبطال بيان جمركي كاد يتسبب بخسارة الدولة أكثر من 4 ملايين دينار

مؤشر بورصة موسكو يعود إلى مستواه قبل العقوبات

الدولار يتراجع أمام الجنيه في مصر

خطة من غوغل لمنع العنف المنزلي

الصناعة والتجارة تخفض السقوف السعرية للدجاج الطازج

1.830 مليار دولار منح وقروض لتنفيذ مشروع الناقل الوطني

درجات حرارة أعلى من معدلاتها بـ 9 درجات الجمعة

روسيا تقدم بديل سويفت للهند للتجارة بين البلدين بعيدا عن الدولار

الحاج توفيق يتوقع إقبالا أوسع على الأسواق غداً

مجلس الأعيان يقر مشروع قانون الانتخاب

الخميس، 31-03-2022 12:15 م

أوكرانيا : نزوح أكثر من 400 ألف شخص إلى روسيا قسرا

31-3


الوكيل الإخباري-قالت النائب في البرلمان الأوكراني، ليودميلا دينيسوفا، إن أكثر من 400 ألف أوكراني نزحوا "قسرا" إلى روسيا، منذ بدء الأخيرة عمليتها العسكرية في البلاد.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وأضافت دينيسوفا، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، في تصريحات لموقع "يورونيوز"، مساء الأربعاء، أن أوكرانيا تجمع حاليا أدلة على "جرائم حرب روسية".
وأوضحت السياسية الأوكرانية، الموجودة حاليا في زيارة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، أن الأوكران "يُجبرون على دخول روسيا على نطاق واسع".

اضافة اعلان


وقالت: "تم ترحيل مواطنينا من أراضينا إلى أراضيهم، لقد ذهبوا بدون إرادتهم، وتم اقتيادهم بالقوة أولا إلى معسكر تنقية في منطقة دونيتسك (شرق)".


وتابعت: "بعد ذلك يتم نقلهم إلى روسيا بالحافلات، ثم نقلهم بالقطارات إلى أماكن مختلفة، بما في ذلك مناطق القمع في الاتحاد الروسي، مثل (جزيرة) سخالين".


ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الروسية حول ما أعلنته النائب الأوكرانية.
والأربعاء، أعلنت الأمم المتحدة، أن عدد الفارين من أوكرانيا بلغ 4 ملايين شخص، فيما نزح داخليا 6.5 ملايين آخرين.


وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي، إن "13 مليون شخص تقطعت بهم السبل في المناطق المتضررة أو غير قادرين على المغادرة".


وأضاف: "أبلغتنا منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بأن مليوني طفل أُجبروا على الفرار من أوكرانيا، وأكثر من 2.5 مليون طفل نزحوا داخليا".

 

الاناضول

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_ebf29039b155cfe055d9e9584f3a8f4d

السودان .. حظر التجمع وسط الخرطوم قبيل انطلاق المظاهرات

622471880103d

زيلينسكي: روسيا تعزز وحداتها في دونباس استعدادا لهجمات جديدة

4087158_1570631962

تركيا.. ضبط 7 سوريين دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية

GettyImages-1309447745

ليبيا: إنقاذ 316 مهاجر غير نظامي وانتشال جثة آخر

WhatsApp Image 2022-03-31 at 2.01.51 AM

السعودية : يعتبر تصريح دخول المعتمر من خارج البلاد لاغياً في هذه الحالة !

علم-روسيا-أوكرانيا-3-730x438

جولة جديدة من المفاوضات الروسية الأوكرانية أول ابريل

أخبار متعلقة
ن

الرئيس الفنزويلي: العقوبات الغربية ضد روسيا جنون وجريمة بحق الشعب الروسي

8

الرئاسة الأوكرانية: الجولة الثانية من المفاوضات مع روسيا تعقد مساء اليوم

2021-637735692715685945-568

أول عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا في سومي -فيديو

main_image621f08c179a2c

إحباط محاولة لاغتيال الرئيس الأوكراني

thumbs_b_c_230f6e3ed0c0c83b959cf7c39e934435

مكتب الرئيس الأوكراني: تم قبول طلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ويجري النظر فيه

resized_fdcac-b4e8126ethumbs_b_c_c193df2540ac053440dc701d09229f67

الناتو: لن نكون طرفا في النزاع بين موسكو وكييف