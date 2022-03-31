أوكرانيا : نزوح أكثر من 400 ألف شخص إلى روسيا قسرا

الوكيل الإخباري-قالت النائب في البرلمان الأوكراني، ليودميلا دينيسوفا، إن أكثر من 400 ألف أوكراني نزحوا "قسرا" إلى روسيا، منذ بدء الأخيرة عمليتها العسكرية في البلاد.



وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.



وأضافت دينيسوفا، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، في تصريحات لموقع "يورونيوز"، مساء الأربعاء، أن أوكرانيا تجمع حاليا أدلة على "جرائم حرب روسية".

وأوضحت السياسية الأوكرانية، الموجودة حاليا في زيارة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، أن الأوكران "يُجبرون على دخول روسيا على نطاق واسع".

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وقالت: "تم ترحيل مواطنينا من أراضينا إلى أراضيهم، لقد ذهبوا بدون إرادتهم، وتم اقتيادهم بالقوة أولا إلى معسكر تنقية في منطقة دونيتسك (شرق)".



وتابعت: "بعد ذلك يتم نقلهم إلى روسيا بالحافلات، ثم نقلهم بالقطارات إلى أماكن مختلفة، بما في ذلك مناطق القمع في الاتحاد الروسي، مثل (جزيرة) سخالين".



ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الروسية حول ما أعلنته النائب الأوكرانية.

والأربعاء، أعلنت الأمم المتحدة، أن عدد الفارين من أوكرانيا بلغ 4 ملايين شخص، فيما نزح داخليا 6.5 ملايين آخرين.



وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي، إن "13 مليون شخص تقطعت بهم السبل في المناطق المتضررة أو غير قادرين على المغادرة".



وأضاف: "أبلغتنا منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بأن مليوني طفل أُجبروا على الفرار من أوكرانيا، وأكثر من 2.5 مليون طفل نزحوا داخليا".



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