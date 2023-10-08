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الأحد، 08-10-2023 04:56 م

أول تعليق من إسرائيل على مقتل مواطنيها في مصر

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الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية مقتل إسرائيليين اثنين ومرشد سياحي مصري على يد أحد أفراد الأمن المصري .

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان لها إن السلطات تعمل على التحقيق في حيثيات الحادث.

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وكانت تقارير قد أفادت بأن عدة إسرائيليين قتلوا في موقعين على الأقل في مصر يوم الأحد، وفقا لوسائل الإعلام المصرية والإسرائيلية.


وبحسب بعض التقارير، فإن ضابط شرطة مصري هو الذي أطلق النار على حافلة تقل سياحا إسرائيليين. بينما كانت منطقة سياحية أخرى مسرحا لهجوم إطلاق نار آخر. وليس من الواضح ما هي الحادثة التي أكدتها وزارة الخارجية الاسرائيلية.


وجاء هذا التطور بعد مقتل سائحين إسرائيليين في الإسكندرية شمال مصر برصاص شرطي مصري صباح اليوم الأحد.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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