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الثلاثاء، 23-11-2021 02:33 م

إثيوبيا ترحب باتفاق تقاسم السلطة في السودان

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الوكيل الإخباري-رحبت الحكومة الإثيوبية باتفاق تقاسم السلطة بين المكونين المدني والعسكري في السودان.

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وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، ونشر على صفحتها في "فيسبوك": "ترحب حكومة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية باتفاق تقاسم السلطة بين المكونين المدني والعسكري في السودان".

وأضاف: "إن إعادة السيد عبد الله حمدوك لمنصب رئيس وزراء السودان وتمكينه من تشكيل حكومته جديرة بالثناء. كما تقدر الحكومة الإثيوبية عودة جميع مؤسسات الفترة الانتقالية والتأكيد على جعل الإعلان الدستوري وثيقة الحكم الشرعية".


كما عبرت الوزارة عن أمل إثيوبيا في أن "تؤدي اتفاقية تقاسم السلطة الجديدة بين الرئيس ورئيس الوزراء إلى إحلال السلام والاستقرار في السودان بشكل خاص وفي منطقتنا بشكل عام.

 

روسيا اليوم

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