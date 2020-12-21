إجلاء وإنقاذ 17 شخصا غمرتهم مياه الأمطار بالجزائر - فيديو

الوكيل الإخباري - أجلت مصالح الحماية المدنية الجزائرية، اليوم الاثنين، 17 شخصا غمرتهم مياه الأمطار على مستوى بلديتي الطاهير وجيجل، شرقي البلاد.





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وقال رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الحماية المدنية لولاية جيجل، الرائد صالح لعرج في تصريحات صحافية ، إن "الأمطار الغزيرة تساقطت خلال 12 ساعة، أي 146 ملم، وإن الحماية المدنية لم تسجل أية خسائر بشرية".

وتسببت سيول الأمطار بفيضان وادي القنطرة الذي جرف العديد من السيارات والشاحنات، بلغ عددها 18.





كما تسببت الأمطار الغزيرة، التي تشهدها ولاية جيجل الجزائرية منذ ليلة الأحد إلى اليوم الاثنين، بارتفاع قياسي لمنسوب وادي تاسيف بالطاهير.



وتداولت مختلف صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثقت الخسائر الكارثية التي خلفتها سيول الأمطار الغزيرة.

المصدر : روسيا اليوم

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