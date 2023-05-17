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الأربعاء، 17-05-2023 08:45 ص

إجلاء 900 شخص بسبب الأمطار في إيطاليا

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الوكيل الإخباري - أدت الأمطار الغزيرة والفيضانات إلى إجلاء حوالي 900 شخص أمس الثلاثاء في منطقتي إميليا رومانيا وماركي الإيطاليتين بعد أن فاضت الأنهار والجداول على ضفافها أو هددت بذلك.

ونفذت عمليات الإجلاء في مناطق على طول ساحل البحر الأدرياتيكي، حسبما ذكرت وكالة أنسا للأنباء.

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وكان لا بد من إخلاء وحدة الحوادث والطوارئ التابعة لمستشفى في سينجاليا بالقرب من أنكونا، عاصمة ماركي، نتيجة للفيضانات. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.


وأفادت خدمات الإطفاء بسقوط أشجار وانهيارات أرضية وتقطعت السبل بسيارات. وقالت إنه تم استدعاؤها أكثر من 120 مرة.


وقطعت خطوط السكك الحديدية بين المدن في المنطقة، وأغلقت السلطات المدارس في بعض المدن.


ومنعت البلديات على طول البحر الأدرياتيكي الوصول إلى الشواطئ، مشيرة إلى رياح قوية وأمواج عالية. وكانت هناك انهيارات أرضية في مقاطعة بيزارو أوربينو في ماركي.


وأصدرت وكالة الدفاع المدني تحذيرا على أعلى مستوى أول أمس الاثنين، محذرة من الفيضانات والانهيارات الأرضية في منطقة إميليا رومانيا. وتم حث السكان في بعض المناطق على تجنب السفر غير الضروري والعمل من المنزل حيثما أمكن ذلك.


وتعرضت المنطقة لأمطار غزيرة وفيضان مياه أنهار في بداية الشهر أسفرت عن مقتل عدة أشخاص وإجلاء مئات الأشخاص.


كما تعرضت صقلية لأمطار غزيرة في الساعات الأولى من أمس الثلاثاء. وتم استدعاء خدمات الطوارئ 115 مرة لمساعدة سائقين أو لإزالة أشجار متساقطة على الطرق.

 

البيان

 




 

 


 

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