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الأربعاء، 18-10-2023 02:06 م

إخلاء 6 مطارات في فرنسا بعد تلقي تهديدات

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الوكيل الإخباري- قال مصدر في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية إن 6 مطارات في مختلف أنحاء فرنسا أخليت اليوم الأربعاء بعد تلقيها عبر البريد الإلكتروني "تهديدات باعتداءات".

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وأوضح المصدر أن عمليات الإخلاء في مطارات ليل وليون ونانت ونيس وتولوز وبوفيه قرب باريس ستتيح للسلطات "تبديد أية شكوك" بأن التهديدات قد تكون حقيقية.


من جهته، أعلن مطار ليل في شمال فرنسا عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أنه يجري إخلاؤه بسبب مخاوف من وجود قنبلة. وقال المطار إن "فرق أمنية موجودة في المكان".


ونقل تلفزيون "بي.إف.إم" عن مصادر بالشرطة القول إنه تم أيضا إخلاء مطارات تولوز ونيس وليون اليوم بسبب إنذارات أمنية.


وتعيش فرنسا في حالة تأهب قصوى بعد مقتل مدرس طعنا بالسكين وإصابة شخصين بجروح بالغة بمدرسة شمال البلاد في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.


وتم إغلاق قصر فرساي، أحد المواقع السياحية الرئيسية في فرنسا، يوم أمس الثلاثاء لبضع ساعات بسبب مخاوف أمنية تكررت للمرة الثانية خلال أربعة أيام.

 

الجزيرة


 




 

 


 

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