الإثنين 03-07-2023
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الإثنين، 03-07-2023 10:10 ص

مقتل طيار فنزويلي جراء تحطم مقاتلته أثناء تدريب

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الوكيل الإخباري - قُتل طيّار فنزويلي في حادث تحطّم طائرته المقاتلة الروسيّة الصنع من طراز سوخوي-30 في شمال فنزويلا أثناء تدريب، حسبما أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس الأحد.

وكتب مادورو على تويتر "يؤسفني إبلاغكم بأنه أثناء التدريبات للاحتفال بذكرى استقلالنا، تحطّمت طائرة تابعة لسلاحنا الجوّي البوليفاري، ما تسبّب في مقتل طيّار شجاع هو الكولونيل باولينو خوسيه ميلان سابينو".

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الطائرة من طراز سوخوي-30 وقد تحطّمت أمس الأحد الساعة 9,45 (13,45 ت غ) في غوايكايبورو بولاية ميراندا، على بُعد نحو 31 كلم من كراكاس، "أثناء مشاركتها في التدريبات لعرض الخامس من يوليو"، وفق ما أوضح سلاح الجوّ.


وقال المصدر نفسه إنّ طيّارَيْها نجحا في الخروج لكن أحدهما قتل عندما لامس الأرض.


والعرض العسكري مخصّص للاحتفال بذكرى 5 يوليو 1811، يوم استقلال البلاد.

 

البيان

 




 

 


 

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