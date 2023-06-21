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الأربعاء، 21-06-2023 08:56 ص

إسقاط مسيّرتين قرب قاعدة عسكرية في محيط موسكو

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الوكيل الإخباري - أسقطت مسيّرتان، اليوم الأربعاء، قرب قاعدة عسكرية في محيط موسكو بدون تسجيل ضحايا ولا أضرار، وفق ما أفاد به حاكم منطقة موسكو أندري فوروبيوف.

وكتب فوروبيوف على «تلغرام»: «تحطمت مسيّرتان اليوم الأربعاء في الساعة 5,30 والساعة 5,50 صباحاً بتوقيت موسكو قرب مستودعات قاعدة عسكرية في قطاع نارو فومينسك على مسافة حوالى خمسين كيلومتراً جنوب موسكو»، مشيراً إلى أن عسكريين روساً أسقطوا المسيّرتين.

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وقال حاكم منطقة موسكو: «عُثر على الحطام، وليس هناك أضرار ولا ضحايا»، داعياً السكان إلى الحفاظ على هدوئهم. وأوضح فوروبيوف، أن الأجهزة الخاصة الروسية تحقق في الموقع.

 

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