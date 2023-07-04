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الثلاثاء، 04-07-2023 01:52 م

مصر تتسلم قطعة مفقودة من تمثال الفرعون

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الوكيل الإخباري- تسلمت مصر من سويسرا قطعة من تمثال للفرعون رمسيس الثاني تعود إلى 3400 سنة كانت سُرقت قبل عقود من معبد في أبيدوس.

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ويشكل تمثال الفرعون رمسيس الثاني الذي تعود هذه القطعة إليه، جزءاً من تمثال جماعي يظهر الملك جالساً إلى جانب عدد من الآلهة المصرية، وفق المكتب الفدرالي للثقافة.


وحكم رمسيس الثاني الذي وصل إلى العرش وهو في الخامسة والعشرين خلفاً لوالده سيتي الأول، مصر نحو 66 عاماً، في أطول عهد بالتاريخ المصري.


ويُقام معرض مخصص له في باريس حاليا يستمر حتى السادس من أيلول.


وقالت مديرة المكتب الفيدرالي للثقافة كارين باخمان، ان القطعة الأثرية مرت في بلدان عدة قبل أن تصل إلى سويسرا ، حيث صادرتها سلطات جنيف في النهاية بعد إجراءات جنائية، وتم تسليمها للسفارة المصرية الاثنين .

 

بترا

 




 

 


 

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