الأربعاء 21-07-2021
الوكيل الاخباري

مفتي المملكة: من لم يتمكن من شراء الأضحية فليس مطالباً بها

السلط .. نظف سلاحه فغافلته رصاصة فمات

الملك وولي العهد يصلان إلى مبنى الكابيتول في واشنطن

مجلة تايم: محمية ضانا ضمن أفضل الوجهات العالميّة

نقابة المطاعم : غياب الأدوار الرقابية الرسمية

72 % متوسط نسبة إشغال فنادق العقبة

تشديد الرقابة على المطاعم بسبب حالة الطقس

تلقي لقاح كورونا دون موعد مسبق بعد العيد

الزرقاء .. مخالفة 5 منشآت لعدم التزامها بأوامر الدفاع

وفاتان و115 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الأربعاء، 21-07-2021 04:24 م

إضراب مئات المهاجرين عن الطعام يعرض حكومة بلجيكا للخطر

60f80aad4236044e3d745de4
من المصدر


الوكيل الإخباري - بدأ مئات المهاجرين غير النظاميين والمضربين عن الطعام في بروكسل منذ شهرين للمطالبة بحق الإقامة في رفض شرب الماء مما يهدد حياتهم، في حين تواجه الحكومة البلجيكية خطر الانهيار.

اضافة اعلان

 

وأصيب نحو 400 مهاجر، كثيرون منهم يعيشون في بلجيكا منذ سنوات، بالهزال بالفعل بعد أن توقفوا عن تناول الطعام في 23 مايو الماضي. وقرر 75% منهم الجمعة الماضية الامتناع كذلك عن شرب الماء ومحلول الملح.


وقالت منظمة "أطباء بلا حدود" التي تتولى رعايتهم إنهم قد يموتون في غضون أيام. وأضافت أن كثيرين منهم فقدوا الأمل وأصبحت تساورهم أفكار انتحارية.


وكان رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، قد رفض أي استثناءات في إجراءات الهجرة واللجوء فيما يتعلق بالمضربين عن الطعام.


لكن اثنين من بين 7 أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم، وهما الاشتراكيون والخضر، قالا إن إنهما سيخرجان من الائتلاف، إذا مات أحد المضربين عن الطعام.

 

المصدر: روسيا اليوم 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الخارجيو

الخارجية الروسية: سنقاوم بحزم الضغط الأمريكي

جهاز

توجيه تهمة القرصنة في أوكرانيا لأول مرة

تشققات

تشققات أرضية تتسبب في إغلاق طريق استراتيجي في أربيل

حمدوك

حمدوك: السودان لا يزال يدعو لاتفاق قانوني وملزم حول سد النهضة

60f7bb234c59b7444515f847

واشنطن تدق باب قطر والكويت لإيواء مترجمين تعاونوا معها في أفغانستان

158-074626-tashreeq-pilgrims-jamarat-2

الحجاج يستكملون رمي الجمرات في أول أيام التشريق

أخبار متعلقة
60eae7334c59b74c2165a995

اليابان .. حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي ترتفع إلى 10 أشخاص