إطلاق صافرات الإنذار بالقدس في تمرين يحاكي "إطلاق صواريخ" -فيديو

الوكيل الإخباري-أُطلقت صافرات الإنذار في مدينة القدس، الثلاثاء، في إطار تمرين يحاكي إطلاق صواريخ على المدينة.

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وسُمعت أصوات الصافرات بشكل متقطع، في أنحاء المدينة، صباح الثلاثاء.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قال في تغريدة على تويتر، الإثنين: "سيتم إجراء تمرين استعدادا للطوارئ من خلال قيادة الجبهة الداخلية غدا في القدس".



وأضاف: "كجزء من التمرين، سيتم تنشيط إنذار في عدة مناطق بالمدينة".

وتابع الجيش الإسرائيلي: "يُطلب من السكان التدرب على دخول المناطق المحمية أثناء تفعيل الإنذارات، والتأكد من استعدادهم للطوارئ".

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري، إن التمرين يحاكي إطلاق صواريخ على المدينة.



وعادة ما يتم إطلاق صافرات الإنذار، حال استشعار إطلاق صواريخ، لتمكين الأفراد من التوجه إلى المناطق المحمية.



وكانت المرة الأخيرة التي تم فيها إطلاق صواريخ على المناطق التابعة للاحتلال الاسرائيلي بالمدينة، العام الماضي.

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، على تويتر ، فيديو للحظة اطلاق الصافرات في القدس .





pic.twitter.com/dUSszwQjhD فيديو | صافرات الإنذار تدوي في مدينة القدس ضمن تدريبات محاكاة سقوط الصـواريخ على المدينة #جيش_فلسطين_الالكتروني March 29, 2022

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