الثلاثاء 31-05-2022
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الثلاثاء، 31-05-2022 09:39 م

إطلاق نار في جامعة أمريكية

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الوكيل الاخباري - أصيب 3 أشخاص (حصيلة أولية) اثر إطلاق نار داخل حرم جامعة كزافييه بولاية نيو أورليانز الأمريكية بعد نحو أسبوع من حادث مروع بمدرسة روب الابتدائية في تكساس .

وقالت شرطة نيو أورليانز إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بالرصاص اليوم الثلاثاء خارج حفل تخرج مدرسة موريس جيف الثانوية في جامعة إكزافييه.

ولم تتضح حالات الإصابة على الفور. لكن شرطة نيوأورليانز قالت إن أحد المشتبه بهم تم اعتقاله وتم نقل المصابين الذين تعرضوا لإطلاق النار لتلقي العلاج في المستشفى.

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