الجمعة 06-10-2023
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الجمعة، 06-10-2023 10:26 ص

إعصار شديد يضرب شبه جزيرة ساخالين الروسية

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الوكيل الاخباري- ضرب إعصار شديد ليلة 6 أكتوبر شبه جزيرة ساخالين في أقصى شرق روسيا، ما تسبب في هطول أمطار غزيرة في جنوبها.

وأعلنت السلطات في عاصمة المنطقة يوجنو ساخالينسك حالة الطوارئ، حيث مجاري المياه والطين يغمران الشوارع. والسيارات مغطاة بالماء حتى السقف تقريبا. وتفاجأ ركاب الحافلات بتدفق الماء مباشرة إلى المقصورة.

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وتحولت القنوات الصغيرة إلى أنهار متدفقة. وشوهدت هناك موجات من المياه في بعض أحياء المدينة. وغمرت المياه الطرق ومحطات الحافلات والحدائق والمتنزهات والطوابق الأولى والأقبية في المباني. وانقطعت الكهرباء عما يقرب من 3000 ساكن، وتم إلغاء التعليم في المدارس. وحسب توقعات إدارة الأرصاد الجوية المحلية فإن الأمطار لن تتوقف إلا بحلول الليل.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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