إعفاء أمين عام مجلس التعاون الخليجي من منصبه

الوكيل الاخباري- أعفي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف من منصبه، بناء على طلب من بلده الكويت، بحسب وسائل الإعلام الخليجية.

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وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية، في عددها الصادر اليوم الخميس، إن إعفاء الحجرف من منصبه سيتم تضمينه في البيان الختامي الذي سيصدر غدا الجمعة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون.



من جانبها، أكدت صحيفة "الجريدة" الكويتية نقلا عن مصادر مطلعة، إن الكويت تعمل حاليا على اختيار شخصية لشغل هذا المنصب بعد إعفاء الحجرف، مشيرة إلى أنها ستحتفظ بمنصب الأمين العام للمجلس.



وكان المجلس وافق في دورته الـ40 التي عقدت في الرياض في أيلول 2019 على تعيين الحجرف لهذا المنصب؛ تلبية لترشيح بلاده له ليكون سادس أمين عام للمجلس، وثاني كويتي يتولى هذا المنصب منذ تأسيسه عام 1981.

بترا