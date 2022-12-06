قطر تصدر تعليمات جديدة حول إجراءات الدخول لغير حاملي تذاكر المونديال

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الداخلية القطرية أنه سيتم السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها بالدخول إلى الدولة دون الحاجة للحصول على بطاقة هيا لغير حاملي تذاكر المباريات، وذلك عبر منافذ الدولة المختلفة، وفقا للإجراءات الاعتيادية المتبعة في الدخول، اعتبارا من اليوم وذلك على النحو التالي:



أولا: آلية الدخول عبر المنافذ الجوية:



سيتمكن مواطنو ومقيمو دول مجلس التعاون الخليجى القادمون إلى دولة قطر من الدخول دون اشتراط التسجيل عبر منصة هيا اعتبارا من 2022/12/6 .

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ثانيا: الدخول إلى الدولة عبر المنفذ البري باستخدام الحافلات:



يكون النقل عبر الحافلات متاحا لحميم المسافرين عبر المنفذ البري كماهو في الأحوال الاعتيادية، وسيتم تخصيص المواقف للزوار من غير رسوم.



ثالثا: آلية الدخول عبر المنفذ البري باستخدام المركبات الخاصة:



القادمون من مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليحى عبر المنافذ البرية من خلال مركباتهم الخاصة، سيكون بإمكانهم الدخول الى الدولة اعتبارا من 2022/12/8، ويتوجب عليهم التقديم على التصريح عبر موقع وزارة الداخلية الإلكترونى بمدة لا تقل عن 12 ساعة قبل موعد السفر، دون اشتراط دفع رسوم تصريح الدخول المسبق للمركبات.

الشرق