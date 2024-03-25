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الإثنين، 25-03-2024 03:12 م

إعلام: الأوكرانيون يشككون في قدرة كييف على النصر

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الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام عالمية بأنه بدأ المزيد والمزيد من الناس في أوكرانيا يشككون في قدرة كييف على كسب الصراع مع روسيا.

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وقالت الصحيفة: "يتساءل المزيد والمزيد من الناس عما إذا كانت أوكرانيا قادرة على هزيمة قوات موسكو".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الحماس الوطني" في أوكرانيا يضعف وسط تزايد الخسائر والإصابات في صفوف العسكريين، وتشتد حدة الأفكار المتشائمة بشأن مستقبل الصراع.

وأضافت صحيفة "بوليتيكو": "أوكرانيا تعاني من نقص خطير ليس فقط في الذخيرة، وخاصة قذائف المدفعية وصواريخ الدفاع الجوي، بل أيضاً في الجنود اللازمين لصد أي هجوم روسي".

ووفقا للصحيفة، فإنه "يبلغ متوسط عمر جنود الخطوط الأمامية في أوكرانيا 43 عامًا، وتتزايد الأدلة على التهرب من الخدمة العسكرية".

 

سبوتنيك


 




 

 


 

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