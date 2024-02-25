لوكاشينكو: إذا استمر الغرب بمساعدة أوكرانيا على هذا المنوال فستكون أيامها معدودة

الوكيل الإخباري - قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إنه إذا استمر الغرب في مساعدة أوكرانيا، كما يفعل الآن، فإن أيام استمرار هذه الدولة ستصبح معدودة، والجيش الأوكراني يدرك ذلك جيدا.

اضافة اعلان



وأضاف: "إذا استمر الغرب في مساعدة أوكرانيا على نفس المنوال الحالي، فإن أيام أوكرانيا باتت معدودة. يجب على فولوديا زيلينسكي أن يحفظ ذلك عن ظهر قلب تماما".

وشدد لوكاشينكو، على أن "الجيش الأوكراني يدرك ذلك جيدا. وأنا أعلم على وجه اليقين أن الجيش الأوكراني يفهم هذا الأمر جيدا".



ويرى الرئيس البيلاروسي أن روسيا انتقلت إلى نهج الحل السلمي للوضع في أوكرانيا، ولدى أوكرانيا نفسها أسباب كثيرة للموافقة على المفاوضات.

RT