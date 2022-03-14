إعلام الاحتلال الإسرائيلي: انهيار جميع مواقع الوزارات الحكومية في الاحتلال

الوكيل الاخباري - تحدثت وسائل إعلام تابعة للاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، عن انهيار جميع مواقع الوزارات الحكومية في "الاحتلال".

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وأضافت وسائل إعلام إسرائيلية أن "المستخدمين أبلغوا أنهم غير قادرين على فتح المواقع"، مشيرةً إلى أن "الوزراء غير قادرين على فتح المواقع الالكترونية الحكومية".



وتابعت: "ليس معروفاً سبب الخلل في المواقع الحكومية الإسرائيلية في هذه المرحلة".



وأكدت وسائل اعلام إسرائيلية أن "رئيس الحكومة بينيت خرج من جلسة الحكومة لفترة زمنية امتدت أكثر من ساعتين.. وفي مكتبه لم يقدموا رد". كما لفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى "هجوم سيبراني شلّ مواقع حكومية.. والتقدير أن قراصنة إيرانيين يقفون خلفه".



وسائل إعلام إسرائيلية نقلت أيضاً عن المؤسسة الأمنية والعسكرية أن "هجوم سايبر نفّذ ضد مواقع حكومية. وقد أعلنت حالة الطوارئ في جهاز السايبر القومي (أمن السايبر)".



كما أكد مصدر أمني إسرائيلي لوسائل الإعلام أن "الأمر يتعلق بهجوم سايبر هو الأكبر الذي تتعرض له البنية التحتية الإسرائيلية". وسائل إعلام إسرائيلية أوضحت أيضاً أنه في "أعقاب هجوم السايبر الاستثنائي الجيش الإسرائيلي دخل إلى الصورة".



وتعليقاً على ذلك، قال مراسل الميادين إن "مواقع الإدارات الحكومية الإسرائيلية مشلولة ويبدو أنها تعرضت لهجوم سيبراني".



وتابع مراسل الميادين: "اعترف مصدر في الإمن السيبراني الإسرائيلي أن عدة مواقع لوزارات حكومية بينها رئاسة الوزراء والقضاء والداخلية والصحة والتجارة قد انهارت وتعطلت وأن الامر قيد التحقيق".

الميادين



