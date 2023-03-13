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الإثنين، 13-03-2023 09:34 ص

إلغاء رحلات الطيران في عدة مطارات بألمانيا جراء الإضرابات

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الوكيل الإخباري- ألغت عدة مطارات ألمانية، اليوم الاثنين، العديد من الرحلات الجوية، منها 200 رحلة مغادرة، بسبب إضرابات العاملين بالمطارات.

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ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن نقابة "فيردي" العمالية، إن مطار العاصمة برلين-براندنبورج ومطارات شمالي ألمانيا هامبورج، وهانوفر، وبريمن ستشهد إضرابا ليوم كامل اليوم، ويحتمل أن يكون لهذا تأثير على المطارات الأخرى.


ودعت النقابة موظفي الأمن وغيرهم من الموظفين إلى الإضراب عن العمل.


ونصحت المطارات المسافرين بالاتصال بشركات الطيران الخاصة بهم للحصول على معلومات بشأن رحلاتهم.


وفي هامبورج، بدأ الإضراب عن العمل مساء أمس الأحد.


وفي مطاري هانوفر وبريمن، تم الإعلان عن الإضراب لمدة 24 ساعة ابتداء من منتصف الليلة الماضية.


ووفقا لفيردي، من المتوقع ألا تتمكن أي طائرة ركاب من الإقلاع أو الهبوط خلال اليوم.

 

بترا

 




 

 


 

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