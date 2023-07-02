الأحد 02-07-2023
الوكيل الاخباري

الأمانة تبدأ برش وتعقيم مواقع حظائر الأضاحي

التربية: 10 دقائق إضافية لمدة امتحان "التوجيهي"

تشييع جثمان الوزير الفلسطيني قدري أبو بكر في رام الله

14 عاما على تسمية الأمير الحسين وليا للعهد

إسرائيل تشن ضربات جوية في محيط حمص

اصابة سائق اثر تدهور مركبة في عمان

عدوى أعمال الشغب تنتقل إلى سويسرا

الحكومة : فواتير مياه شهرية لجميع المحافظات بهذا الموعد

أكثر من ألفي زائر لمتحف البترا خلال فترة عيد الأضحى

تركيا.. مطار فوق الأمواج يدخل الخدمة

الأحد، 02-07-2023 09:58 ص

بكين: على دول العالم أن تحل النزاعات من خلال الحوار والتشاور

60b34c7c13665 (1)


الوكيل الإخباري - قال هان تشنغ نائب رئيس الصين في كلمة خلال منتدى السلام العالمي الحادي عشر في بكين، إنه يجب على المجتمع الدولي حل النزاعات من خلال الحوار والتشاور والاعتماد على التعددية والشمولية.

اضافة اعلان


وأضاف: "يجب حل وتسوية النزاعات عن طريق الحوار والمشاورات. يجب على المجتمع الدولي، وخاصة الدول العظمى القوية، أن تعمل لتعزيز السلام بشكل لا لبس فيه، ويجب أن تساعد في الترويج للمفاوضات والوساطة وفقا لاحتياجات ورغبات البلدان المعنية".

وشدد نائب الرئيس الصيني على ضرورة استخدام الحوار لبناء الثقة المتبادلة وحل الخلافات وتحقيق الأمن.


وحث هان تشنغ، المجتمع الدولي على ممارسة التعددية والشمولية في العلاقات الدولية، والالتزام بمبادئ المنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل والاستقلال.


يعقد منتدى السلام العالمي سنويا منذ عام 2012 وتشرف على تنظيمه جامعة تسينغهوا. ويحضره العديد من الدبلوماسيين والعلماء والخبراء.


في عام 2023، تجري الفعالية من 1 إلى 3 يوليو. الموضوع الرئيسي للحدث: "تحقيق الاستقرار في عالم غير مستقر من خلال التوافق والتعاون".

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64a13c6b4c59b766c61f74b4

سياسي فرنسي: البلاد على شفا حرب أهلية

64a135ba42360432f73f38f0

أكثر من 800 حريق في فرنسا خلال الاضطرابات

damascus-missiles-israel_538426_highres

إسرائيل تشن ضربات جوية في محيط حمص

649aa5654c59b744fd599797

روسيا تبدأ إنتاج أغطية شبحية تحجب الدبابات عن رادارات ومناظير العدو

64a12b5542360430890a327d

عدوى أعمال الشغب تنتقل إلى سويسرا

thumbs_b_c_51937f72e08b4bd134f82ce37885e924

متمردون يشنون هجوماً على موكب صيني في ميانمار

أخبار متعلقة
1687238801033

بايدن: العلاقات مع الصين على المسار الصحيح

633c65d842360464556ab323

بكين: لن نقدّم أي تنازلات لأمريكا بشأن تايوان

648a9df44c59b747e6442917

زعيم كوريا الشمالية يرسل هدية للرئيس الصيني بمناسبة عيد ميلاده

image - 2023-06-14T094511.176

تواصل أمريكي صيني حذر.. وبكين تأسف لـ"الصعوبات الجديدة"

209245

تايوان تدفع بمقاتلات بعد عبور طائرات حربية صينية مضيق تايوان

197455

كندا تواجه «تهديداً متزايداً» من الهجمات الإلكترونية