الصين.. حالة تأهب قصوى في بكين ومقاطعات مجاورة بسبب الأمطار الغزيرة

الوكيل الإخباري - وضعت الصين اليوم (السبت) جزءاً من البلاد في حالة تأهب قصوى، بما في ذلك العاصمة بكين، مع توقع هطول أمطار غزيرة فيما يكتسح الإعصار «دوكسوري» الطرف الآخر من البلاد، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»

اضافة اعلان



يشمل الإنذار الأحمر، الساري من الساعة (12:00 ت غ) منطقة شاسعة يعيش فيها مئات الملايين بما في ذلك بكين ومدينة تيانجين المجاورة ومقاطعتي خبي في الشمال وشاندونغ في الشرق، وفق خدمات الأرصاد الجوية.



ويجتاح «دوكسوري» جنوب شرقي الصين منذ أمس (الجمعة) ويتحرك شمالاً حيث بات تأثيره ملموساً، وفقاً لخدمة الأرصاد الجوية الصينية.



وكإجراء احترازي، أغلق العديد من المتنزهات والبحيرات والممرات المائية في بكين حتى إشعار آخر، حسبما أعلنت البلدية اليوم السبت.



وفي الشمال أيضاً، وضعت أجزاء من مقاطعة خبي المجاورة التي تتوقع هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية، في حالة تأهب قصوى. وحذرت خدمات الأرصاد الجوية من أن غزارة الأمطار فيها يمكن أن تصل إلى أكثر من 60 سم.



في فوتشو في جنوب شرقي البلاد، أمرت السلطات اليوم السكان بعدم مغادرة منازلهم إلا للضرورة. كما تم تعليق وسائل النقل العام في هذه المدينة الواقعة قبالة تايوان. تسبب الإعصار في أضرار مادية جسيمة، حيث عرض التلفزيون الصيني صور أشجار متساقطة على الطرق بينما طوقت الوحول مساحات شاسعة حول مناطق سكنية.

وقال علماء إن الصين تتعرض منذ أشهر لظروف مناخية قاسية ودرجات حرارة غير معتادة في بعض المناطق تفاقمت بسبب تغير المناخ.

الشرق الأوسط