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الأربعاء، 12-01-2022 11:02 ص

قطر: بدء تشغيل أكبر مشروع ترام في الخليج

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الوكيل الاخباري- دخل أول خط ترام في قطر الخدمة التجارية اعتبارا من اليوم الاربعاء، بشبكة طولها 28 كيلومترًا من ضمنها 7 كيلومترات تحت الأرض، ما يجعلها أكبر مشروع لنظام ترام في منطقة الخليج.

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وفقا لبيان صادر عن شركة سكك الحديد القطرية الريل اليوم، يجري تشغيل المشروع في مدينة لوسيل الجديدة الواقعة شمال العاصمة الدوحة، وهو مشروع صديق للبيئة يعمل من خلال 25 محطة داخل المدينة وتتصل بقطارات الدوحة.


ويتكون المشروع من 28 تراما من الجيل الجديد بسعة 209 ركاب لكل منها.


وقام ببناء وتنفيذ المشروع، الشركة العالمية الفرنسية ألستوم التي تغطي أعمالها مشروعات تجارية مماثلة في 60 مدينة حول العالم، منها فرنسا وبرشلونة وسيدني ونيس وفرانكفورت وكولونيا وأثينا.

 

المصدر: بترا

 

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