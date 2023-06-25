رئيس صربيا: لن نؤيد أبدا أي انقلاب في روسيا أو أي بلد آخر

الوكيل الإخباري - أعرب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش عن رفض بلاده محاولة "فاغنر" تنظيم تمرد مسلح في روسيا، مؤكدا أن بلغراد لم تؤيد الانقلاب في تركيا، ولن تؤيده في أي بلد آخر.



وقال فوتشيتش عبر قناة TV Pink: "صربيا كدولة جادة لن تدعم الانقلاب في أي دولة كانت، أي انقلاب باستخدام القوة والوسائل العسكرية والجيش... لم ندعمه في تركيا وروسيا ولن ندعمه في الولايات المتحدة وأي دولة أخرى".

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وأضاف أن "تغيير السلطة يتم عبر الانتخابات وليس في الشوارع".



وذكر أن بلغراد لم تستجعل في التعليق على التطورات الأخيرة في روسيا، مشيرا إلى تسرّع كييف وبعض السياسيين الأجانب في إعلان تأييدهم تصرفات يفغيني بريغوجين.



وليلة أمس السبت استولى مقاتلو "فاغنر" على مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية في مدينة روستوف جنوب غربي روسيا، بعد ادعاء بريغوجين قصف القوات الروسية معسكرات "فاغنر"، الأمر الذي نفته وزارة الدفاع وجهاز الأمن الفدرالي الروسيان.



وفي وقت لاحق، أجرى رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو محادثات مع بريغوجين، خلصت إلى موافقة "فاغنر" على إنهاء التمرد ووقف التصعيد.



وأعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف كفّ البحث عن بريغوجين، وإتاحة مغادرته إلى بيلاروس الشقيقة بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين.

RT