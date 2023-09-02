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السبت، 02-09-2023 07:43 م

إيران: قادرون على اعتراض واستهداف مقاتلات F-35 وسنبث أخبارا جيدة بمجال الصواريخ

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الوكيل الاخباري- أكد رئيس منظمة الأبحاث والاكتفاء الذاتي لقوات الدفاع الجوي الإيراني العميد صمد آقامحمدي أن لدى بلاده القدرة على كشف وإسقاط طائرة F-35 الأمريكية.

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وفي التفاصيل، قال العميد صمد آقامحمدي: "تمكننا من تطوير أنظمة ليزر للدفاع الجوي الإيراني.. وإيران قادرة على اعتراض واستهداف طائرات F-35".

وأضاف العميد آقامحمدي: "خلال الأشهر القادمة سنبث أخبارا جيدة حول الصواريخ، لا سيما تلك التي تحلق على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة".

وشدد آقامحمدي على أن "إيران هي واحدة من أكثر الدول كفاءة في تحديد واعتراض الطائرات الصغيرة"، مشيرا إلى أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الدول الرائدة في مجال استخدام الطائرات بدون طيار ومواجهتها".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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