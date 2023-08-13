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الأحد، 13-08-2023 09:06 ص

ألمانيا تزود أوكرانيا بمسيرة استطلاع حديثة "LUNA NG" نهاية 2023

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الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة" Bild " الألمانية، أن الشركة الألمانية للصناعات الدفاعية "Rheinmetall" ستزود القوات المسلحة الأوكرانية بطائرة استطلاع بدون طيار حديثة طراز "LUNA NG" بنهاية العام 2023.

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ووفقا للصحيفة، فإن المسيرة "Luna NG"، هي طائرة استطلاع خفيفة بدون طيار قادرة على الطيران المستمر لمدة 12 ساعة على مسافة تزيد عن 100 كيلومتر وإجراء استطلاعات. حيث يتكون نظام الطائرات بدون طيار من محطة تحكم أرضية، ويمكن استخدام نظام الطائرات بدون طيار للاستطلاع، وتوفير شبكة LTE، واعتراض الاتصالات أو تعطيلها.

وتشير الصحيفة إلى أنه تم تسليم نماذج أخرى من الطائرات بدون طيار إلى أوكرانيا من المخزون الدفاعي. 


و"LUNA NG" هي نسخة مطورة من الطائرة بدون طيار Luna X-2000، والتي كانت في الخدمة منذ أوائل القرن الحادي والعشرين. 


وتستفيد "Rheinmetall" بشكل كبير من الصراع في أوكرانيا وتتوقع نموا مزدوجا في مبيعاتها في السنوات القادمة. ووفقا لصحيفة Die Welt، تلقت الشركة طلبات أكثر بنسبة 18٪ في عام 2022 مقارنة بالعام الذي سبقه.


وحذر الكرملين أكثر من مرة من نقل الأسلحة الغربية لكييف، مؤكدا أن دعم أوكرانيا بالأسلحة الغربية لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، بل سيكون له تأثير سلبي.

 

RT

 




 

 


 

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