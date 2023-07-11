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الثلاثاء، 11-07-2023 08:24 م

احتجاجات الإسرائيليين تتصاعد ضد مشروع قانون المحكمة العليا

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الوكيل الاخباري - أغلق آلاف المحتجين الإسرائيليين المدخل المؤدي إلى مطار بن غوريون وطرقا سريعة رئيسية، وانخرطوا في صدام مع الشرطة، في الوقت الذي تمضي فيه الحكومة الائتلافية اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو قدما في مشروع قانون لتعديل النظام القضائي أثار أكبر الانقسامات الإسرائيلية منذ عقود.

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وبعد يوم من إقرار البرلمان بندا محوريا في مشروع القانون الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا، أوقفت حشود من المحتجين حركة المرور في الصباح عند تقاطعات رئيسية وعلى طرق سريعة، ورقد بعضهم على الطرق بينما ألقى البعض الآخر قنابل نارية.


وانتشر أفراد من الشرطة على صهوات جياد وسط مئات المحتجين في تل أبيب. وعند مدخل القدس، استخدم أفراد الشرطة مدافع مياه لتفريق بعض المحتجين وسحبوا آخرين بالقوة.


وقالت الشرطة، إنها ألقت القبض على 66 شخصا على الأقل.


وانتشر نحو ألف من أفراد الشرطة عند مطار بن غوريون، خارج تل أبيب، حيث جعل آلاف المحتجين المدخل الرئيسي للمطار بحرا مائجا من الأعلام الإسرائيلية.

 




 

 


 

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