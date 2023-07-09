الإثنين 10-07-2023
الوكيل الاخباري

إعلان تفاصيل فعاليات مهرجان جرش اليوم

حملات مبرمجة لردم آبار المياه المخالفة في الأردن

اجتماع هام غرفة تجارة عمان بشأن تعويض متضرري الحمى القلاعية اليوم

بايدن: حل الدولتين الطريق الصحيح لوضع حد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

147826 طالبا وطالبة يواصلون التقدم لامتحان التوجيهي غدا

16 ألف قضية تعاملت معها وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية خلال عام

عقرب سام يلدغ طفلة 4 أعوام في الكرك وهذه حالتها الصحية

الاحتلال يطلق النار على فلسطينية بالقدس

خبير أمني: لابد من التشدد في الغرامات وعقوبة الحبس على مخالفات السير الخطرة - فيديو

مهيدات يوضح حول أسعار الأدوية في الأردن

الأحد، 09-07-2023 11:32 م

بايدن: حل الدولتين الطريق الصحيح لوضع حد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

1688934860293


الوكيل الاخباري - قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن حل الدولتين الطريق الصحيح لوضع حد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

اضافة اعلان


وأضاف الرئيس الأميركي في مقابلة اليوم الأحد، مع شبكة التلفزة الأميركية "سي ان ان" إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هي الأكثر تطرفًا في إسرائيل منذ غولدا مائير، منتقدًا بعض أعضاء حكومة نتنياهو "لآرائهم بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والذين اعتبرهم كجزء من المشكلة.


وأضاف بايدن "أعتقد أننا نتحدث معهم بانتظام، ونحاول تهدئة الوضع، ونأمل أن يواصل نتنياهو التحرك نحو الاعتدال والتغيير".


وفيما إذا كان سيدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة البيت الأبيض، قال بايدن "الرئيس يتسحاق هرتسوغ سيصل قريباً، ونتنياهو مشغول حالياً في المشاكل الداخلية".


وفيما يتعلق بالأوضاع في اليمن، نوه الرئيس الأميركي إلى الجهود المبذولة من أجل وقف إطلاق النار في اليمن بصورة دائمة، مثمنا القرار الذي اتخذته السعودية عشية زيارته للمملكة الصيف الماضي والذي قضى بفتح مجالها الجوي أمام جميع شركات الطيران.


وعلى صعيد الحرب في أوكرانيا، قال بايدن "إن الوقت ليس مواتيًا لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)"، مؤكدًا أن "أوكرانيا ليست مستعدة بعد لعضوية الناتو"

 




 

 


 

إقرأ ايضا
246836

غوتيريش يدين مقتل 22 شخصا في السودان قضوا بغارة جوية

1688924948092

مصر تستضيف قمة جوار السودان الخميس

747

ليبيا تعلن رفع روما حظرا على استخدامها مجال إيطاليا الجوي

44

مصر توجه دعوات للفصائل الفلسطينية للاجتماع في القاهرة

newsGallery-15785690159251

انتخاب مصر لعضوية مجلس (فاو) لمدة 3 سنوات

64aa9dc0423604179a0642e1

الجيش السوداني ينفي قصف الأحياء السكنية في أم درمان

أخبار متعلقة
image - 2023-06-14T083927.492

الأمم المتحدة: عدد النازحين قسرا حول العالم قفز لمستوى قياسي عند 110 ملايين

648853db4c59b774ff51ff5d

الأمم المتحدة تعلن توفير تغطية تأمينية لإنقاذ خزان صافر العائم قبالة اليمن

6488251642360423013a7200

مقتل أول مرتزق فنلندي في أوكرانيا

image (39)

قتلى وجرحى في هجوم صاروخي روسي وسط أوكرانيا

64871a9e4236045606472d05

بوريل يتوقع موعد بدء مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا

210846

تقرير: الحرب الأوكرانية جعلت نظام بيلاروسيا أكثر تبعية لموسكو