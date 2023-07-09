بايدن: حل الدولتين الطريق الصحيح لوضع حد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

الوكيل الاخباري - قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن حل الدولتين الطريق الصحيح لوضع حد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

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وأضاف الرئيس الأميركي في مقابلة اليوم الأحد، مع شبكة التلفزة الأميركية "سي ان ان" إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هي الأكثر تطرفًا في إسرائيل منذ غولدا مائير، منتقدًا بعض أعضاء حكومة نتنياهو "لآرائهم بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والذين اعتبرهم كجزء من المشكلة.



وأضاف بايدن "أعتقد أننا نتحدث معهم بانتظام، ونحاول تهدئة الوضع، ونأمل أن يواصل نتنياهو التحرك نحو الاعتدال والتغيير".



وفيما إذا كان سيدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة البيت الأبيض، قال بايدن "الرئيس يتسحاق هرتسوغ سيصل قريباً، ونتنياهو مشغول حالياً في المشاكل الداخلية".



وفيما يتعلق بالأوضاع في اليمن، نوه الرئيس الأميركي إلى الجهود المبذولة من أجل وقف إطلاق النار في اليمن بصورة دائمة، مثمنا القرار الذي اتخذته السعودية عشية زيارته للمملكة الصيف الماضي والذي قضى بفتح مجالها الجوي أمام جميع شركات الطيران.



وعلى صعيد الحرب في أوكرانيا، قال بايدن "إن الوقت ليس مواتيًا لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)"، مؤكدًا أن "أوكرانيا ليست مستعدة بعد لعضوية الناتو"