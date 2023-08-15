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الثلاثاء، 15-08-2023 09:05 م

فنزويلا: الولايات المتحدة تشكل خطرا أمنيا على أمريكا اللاتينية

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الوكيل الاخباري- أكد وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو لوبيز، حلال كلمة في مؤتمر موسكو 11 للأمن الدولي، أن أفعال الولايات المتحدة تشكل التهديد الرئيسي للأمن والسلام في أمريكا اللاتينية.

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وعلق بادرينو لوبيز على المناورات العسكرية التي تجريها الولايات المتحدة مع حلفائها: "الولايات المتحدة لا تتوقف عن محاولاتها للحفاظ على الهيمنة، لكي تكون أمريكا اللاتينية موجهة وفقا لمصالحها. ولهذا السبب زادت الأعمال العسكرية في المنطقة".

وأضاف: "على خلفية هذه العوامل المزعزعة للاستقرار، أنا أجرؤ على القول إن التهديد الرئيسي لأمن وسلام أمريكا اللاتينية هو تحركات الولايات المتحدة على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية من أجل الحفاظ على هيمنتها".

 

 




 

 


 

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