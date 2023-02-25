ارتفاع وفيات زلزال تركيا إلى 44218

الوكيل الإخباري - أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، اليوم السبت، أن حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلزال جنوبي البلاد بلغت 44218 حتى مساء أمس الجمعة.

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وبحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء، أكدت "آفاد" في بيان، تسجيل 9136 هزة ارتدادية عقب الزلزال الذي كان مركزه ولاية قهرمان مرعش فجر 6 شباط الحالي.



وقالت إن الزلزال أسفر عن وفاة 44218 شخصا في ولايات قهرمان مرعش وغازي عنتاب وشانلي أورفة وديار بكر وأضنة وأدي يامان وعثمانية وهطاي وكليس، وملاطية وإيلازيغ.



وأضافت أن عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من المناطق المتضررة بلغ 528146 شخصا.

بترا