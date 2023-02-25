السبت 25-02-2023
الوكيل الاخباري

رئيس الوزراء يدشن أكبر محطة بينونة للطاقة الشمسية في المملكة

زلزال جديد في تركيا بقوة 5.3 درجة

وفاة مدير مدرسة في الزرقاء

آخر ما توقع به العالم الهولندي قبل وقوع زلزال العراق

الذهب يتراجع لرابع أسبوع على التوالي عالمياً

القوات الأوكرانية تقصف الضفة اليسرى لنهر دنيبر في خيرسون بـ49 قذيفة

ارتفاع وفيات زلزال تركيا إلى 44218

خبراء يشيدون باستثناء وزارة العمل من قرار الإلغاء

الجيش يحبط محاولة تهريب أسلحة وقنابل يدوية بواسطة طائرة مسيرة

75 حالة إنقاذ خلال 24 ساعة الماضية

السبت، 25-02-2023 01:10 م

ارتفاع وفيات زلزال تركيا إلى 44218

زززززززززززز


الوكيل الإخباري - أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، اليوم السبت، أن حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلزال جنوبي البلاد بلغت 44218 حتى مساء أمس الجمعة.

اضافة اعلان


وبحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء، أكدت "آفاد" في بيان، تسجيل 9136 هزة ارتدادية عقب الزلزال الذي كان مركزه ولاية قهرمان مرعش فجر 6 شباط الحالي.


وقالت إن الزلزال أسفر عن وفاة 44218 شخصا في ولايات قهرمان مرعش وغازي عنتاب وشانلي أورفة وديار بكر وأضنة وأدي يامان وعثمانية وهطاي وكليس، وملاطية وإيلازيغ.


وأضافت أن عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من المناطق المتضررة بلغ 528146 شخصا.

 

بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
64657127_303

زلزال جديد في تركيا بقوة 5.3 درجة

9

آخر ما توقع به العالم الهولندي قبل وقوع زلزال العراق

63f9dbaf4c59b738d17f85e7

القوات الأوكرانية تقصف الضفة اليسرى لنهر دنيبر في خيرسون بـ49 قذيفة

63f9c3064236045f65421c03 (1)

نيجيريا تنتخب رئيسها وسط غياب الأمن وأزمة اقتصادية

ان

بعد وفاة طفلة في كمبوديا.. الصحة العالمية تحذر من إنفلونزا الطيور

63f9cbcd423604433951f99e

قتيل وجريح بقصف أوكراني على دونيتسك

أخبار متعلقة
ت

إدارة الكوارث والطوارئ التركية: حصيلة ضحايا الزلزال تتجاوز 41 ألفا

_128535374_96be29d69fc683792f054c8e743ec31f18bf5080

ارتفاع ضحايا زلزال تركيا إلى 5434 مع استمرار جهود الإنقاذ

download

حقيقة وفاة مشهور التيك توك ياسين جنكيز بزلزال تركيا

274

الهلال الأحمر القطري يعلن وفاة 3 من موظفيه العاملين في سوريا وتركيا

63e0a9df4c59b76e1663e6a9

روسيا: إرسال فرق متخصصة للمساعدة بعمليات البحث والإنقاذ في تركيا

63e1c8bf4c59b7228a72bde6

حصيلة جديدة لضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا