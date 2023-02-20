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إدارة الكوارث والطوارئ التركية: حصيلة ضحايا الزلزال تتجاوز 41 ألفا

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الإثنين، 20-02-2023 07:00 ص

إدارة الكوارث والطوارئ التركية: حصيلة ضحايا الزلزال تتجاوز 41 ألفا

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الوكيل الإخباري - أعلن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، يونس سيزر، ارتفاع عدد وفيات الزلزال جنوبي البلاد إلى 41 ألفا و20 شخصا.

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وأفاد يونس سيزر بأن أعمال البحث والإنقاذ ستنتهي إلى حد كبير بحلول مساء اليوم الاثنين، مضيفا: "ربما ستستمر جهود البحث والإنقاذ في بضعة مبانٍ".


وأشار سيزر إلى وقوع 5700 هزة ارتدادية عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش يوم 6 فبراير الجاري، موضحا أنه تم منح مساعدات نقدية بقيمة 10 آلاف ليرة (531 دولارا) لأكثر من 682 ألف مواطن، مع استمرار تقديم المساعدات النقدية للمواطنين الاتراك.


من جهته قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، إن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في مشافي الولايات العشر المتضررة، بلغ 6 آلاف و108 أشخاص، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المصابين الذين يتلقون الرعاية الصحية في جميع الولايات بلغ 21 ألفا و859 شخصا، مع  استكمال علاج 13 ألفا و612 شخصا.


وضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا في 6 فبراير الجاري، حيث بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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