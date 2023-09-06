استئناف الرحلات الجوية المباشرة من سوتشي إلى الغردقة وشرم الشيخ

الوكيل الاخباري- أعلنت الخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت"، أنها ستستأنف الرحلات الجوية من مدينة سوتشي إلى الغردقة وشرم الشيخ المصريتين بدءًا من 2 أكتوبر المقبل.

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وسيتم تسيير الرحلات إلى شرم الشيخ أربع مرات في الأسبوع - أيام الاثنين والأربعاء والجمعة والسبت. وستكون المغادرة من سوتشي الساعة 17:00 الوصول الساعة 20:35، ورحلات العودة في الساعة 22:10.



وسيكون من الممكن الطيران من سوتشي إلى الغردقة ثلاث مرات في الأسبوع - أيام الثلاثاء والخميس الساعة 12:00 ظهرا، ويوم الأحد الساعة 14:00 ظهرا، ورحلات العودة من الغردقة إلى سوتشي في الساعة 17:00 يوم الخميس، الساعة 17:10 يوم الثلاثاء والساعة 18:40 يوم الأحد.