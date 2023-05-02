الثلاثاء 02-05-2023
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الثلاثاء، 02-05-2023 08:17 ص

استئناف الرحلات الجوية بين روسيا والمغرب

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الوكيل الإخباري - أفاد اتحاد منظمي الرحلات السياحية في روسيا، بأن موسكو والرباط استأنفتا حركة النقل الجوي اليوم الثلاثاء، وتم إطلاق رحلات مباشرة بين موسكو والدار البيضاء.

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وفي مارس 2022، علقت الخطوط الجوية الملكية المغربية، الرحلات الجوية إلى روسيا. وقبل ذلك، كانت الشركة قد علقت الرحلات إلى روسيا بسبب وباء "كوفيد-19"، تم تعليق الرحلات الجوية في مارس 2020، واستؤنفت في أوائل فبراير 2022، (وتم تعليقها مرة أخرى بعد شهر).


وسيتم تسيير الرحلات على طريق موسكو (مطار دوموديدوفو) - الدار البيضاء، مرتين في الأسبوع يومي الأربعاء والجمعة حتى نهاية موسم الصيف، وستكون فترة الطيران 6 ساعات و15 دقيقة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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