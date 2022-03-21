الإثنين 21-03-2022
الوكيل الاخباري

المستقلة للانتخاب تودع حالتين إلى النيابة العامة

الافتاء تصدر فتواها بعيد الأم

توقيف شخص أطلق النار بمقر انتخابي بالبادية الشمالية

الملك: اليوم هو يوم الجباه المرفوعة

مصر.. الدولار يقفز لمستوى تاريخي بشكل مفاجئ أمام الجنيه

الخصاونة عن معركة الكرامة: محطة فارقة نستلهم منها العزم

ارتفاع أسعار الذهب عالميا مع تصاعد الأزمة الأوكرانية

المعونة: 67 ألف قسيمة غذائية للأسر العفيفة بداية رمضان

الحكومة: انخفاض أسعار المحروقات عالمياً

الاستثمار: جلسة تشاورية مع البنك الدولي لمناقشة استراتيجية ترويج الاستثمار

الإثنين، 21-03-2022 02:18 م

استبدال نصف طاقم عمال محطة تشيرنوبل النووية

لأول-مرة-منذ-بداية-الحرب-استبدال-نصف-طاقم-عمال-تشيرنوبل


الوكيل الإخباري-قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الأحد، إن نحو نصف طاقم العاملين في منشآت النفايات المشعة بمحطة تشيرنوبل تم استبدالهم بفريق أوكراني آخر، وذلك لأول مرة منذ سيطرة القوات الروسية عليها الشهر الماضي.

اضافة اعلان


وقال المدير العام للوكالة رافائيل غروسي في بيان، إن العاملين في المحطة الذين تم استبدالهم مؤخراً "ظلوا هناك لفترة طويلة جداً". وأعرب غروسي عن أمله في "أن يتم استبدال العاملين الباقين قريباً".

 

والخميس، كانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد قالت إن موسكو ستواصل بذل قصارى جهدها لضمان سلامة محطة تشيرنوبل النووية بأوكرانيا، والتي سيطرت عليها إثر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي انطلقت في 24 فبراير الماضي.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن زاخروفا قولها "مصممون على مواصلة بذل كل جهد ممكن لضمان سلامة المنشأة"، مشيرةً إلى أن القوات الروسية حرصت على عدم إلحاق أي ضرر بأمن محطة تشيرنوبل.


في سياق متصل، قال غروسي، السبت، إن أوكرانيا أبلغت الوكالة بأن المهندسين الأوكرانيين قاموا بإصلاح وإعادة توصيل واحد من ثلاثة خطوط طاقة مفصولة تربط محطة زابوريجيا للطاقة النووية بشبكة الكهرباء في البلاد.

 

 

وذكر بيان للوكالة أن إصلاح خط الكهرباء يعني أن أكبر محطة للطاقة النووية في أوكرانيا لديها الآن ثلاثة خطوط طاقة خارجية متاحة، بحسب الهيئة المنظمة في أوكرانيا.


ولدى محطة زابوريجيا أربعة خطوط كهرباء خارجية عالية الجهد بجانب خط احتياطي. وانفصلت ثلاثة من تلك الخطوط عن المحطة بسبب الحرب، لكن الهيئة المنظمة قالت السبت إنه تم إعادة توصيل أحدها.

العربية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5-16-800x549

زيلينسكي يوجه طلبا لبوتن

WhatsApp Image 2022-03-21 at 3.52.34 AM

أوكرانيا : فرض حظر تجول شامل اعتبارا من مساء اليوم الاثنين

5459f806611e9b6d5b8b45e0

تونس .. 95 جريحا في تصادم قطارين

623826694c59b72e457641b8

نيوزيلندا.. مصرع 4 أشخاص إثر غرق قارب صيد بسبب العواصف

173-004206-plane-crash-texas-fire-3

تحطم طائرة على متنها 133 راكبا في الصين.. فيديو أولي للحادث

20211024162919497

ظاهرة طقس غريبة يشهدها القطب الجنوبي

أخبار متعلقة
تنزيل

بعد تشرنوبل.. الطاقة الذرية تفقد الاتصال بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا

1200px-NSC-Oct-2017

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصدر اعلان خطير حول " منشأة تشيرنوبل النووية"