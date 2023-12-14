استطلاع: ترامب يتقدم على بايدن في الولايات المتأرجحة

الوكيل الإخباري - كشف استطلاع للرأي أجرته وكالة بلومبرج للخدمات الإخبارية ، أن رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب، يتقدم حاليا على منافسه الرئيس الحالي في جميع الولايات السبع المتأرجحة، وذلك قبل 11 شهرًا من الانتخابات الرئاسية.



والولايات المتأرجحة هي "ويسكونسن وميتشغان وكارولاينا الشمالية وبنسلفانيا وجورجيا وآلاسكا ونيفادا" و وهي ولايات شديدة التنافسية غير محددة الطابع أو الميول، وتعد في غاية الأهمية ومسرح التنافس الحقيقي بين المرشحين، وتعتبر مهمة عند الفرز النهائي للأصوات حيث تساهم بـ 66 صوتا انتخابيا.



في السياق ، أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب يتفوق بـ 4 نقاط على بايدن.



ووفقا للاستطلاع فقد حصل ترامب على 47% مقابل 43% لبايدن، في حال تمت الانتخابات بين هذين المرشحين فقط.

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وفي حين أن ترامب سيتفوق بـ 6 نقاط إذ سيحصل على 37%، ويحصل بايدن على 31% في حال شارك مرشحون آخرون في الانتخابات.



وتشير الصحيفة إلى أن عدم الرضا عن بايدن ينتشر في الاستطلاع، على الرغم من أن المجموعات التي تدعم الحزب الديمقراطي عادة ستدعم بايدن في يوم الانتخابات.



ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة في 5 تشرين الثاني 2024.