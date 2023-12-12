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الثلاثاء، 12-12-2023 02:31 م

بيسكوف: ضخ المليارات لن يسعف كييف ولن يغيّر مسار العملية العسكرية الروسية

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الوكيل الاخباري- أكد الكرملين أن لقاء الرئيسين الأمريكي جو بايدن، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي في واشنطن اليوم لن يغير من مسار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأن ضخ المليارات لن يسعف كييف.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "عشرات المليارات من الدولارات التي تم ضخها في أوكرانيا لم تساعدها على تحقيق أي نجاح في ساحة المعركة. كما أن عشرات المليارات الأخرى من الدولارات التي تريد أوكرانيا ضخها في اقتصادها سيكون محكوما عليها مسبقا".

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وعن اللقاء بين بايدن وزيلينسكي، أضاف بيسكوف: "لا يمكن لهذا اللقاء تغيير الوضع في ساحة المعركة ولا يمكن تغيير مسار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".

ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي جو بايدن في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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