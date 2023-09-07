استطلاع يكشف تدني ثقة الأمريكيين ببايدن ومعارضتهم لانتخابه لولاية رئاسية ثانية

الوكيل الاخباري- أظهر استطلاع أجرته شبكة CNN وSSRS أن أكثر من نصف الأمريكيين يعتبرون أن السياسات التي ينتهجها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعمل على تدهور الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة.



وأشارت القناة إلى أن نتائج الاستطلاع كشفت أن "نسبة تأييد إجراءات بايدن بلغت 39% فقط، ويعتبر 58% ممن شملهم الاستطلاع أن سياساته أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، وهي نسبة زادت 8% عن الخريف الماضي".

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وأضافت الشبكة أن 70% من المشاركين يعتبرون أن "الأمور في البلاد تسير بشكل سيء"، وقال 51% ممن شملهم الاستطلاع أن الحكومة يجب أن تبذل المزيد من الجهود لحل المشاكل داخل الولايات المتحدة.



ووفقا للاستطلاع فإن عددا منخفضا من الأمريكيين (28%) فقط، قالوا إنهم يثقون ببايدن، ويعتقد 26% فقط من المشاركين، بانخفاض 6% عن شهر مارس، أن بايدن يتمتع بالقوة و"الذكاء" الكافيين للقيام بواجبات الرئيس بفعالية.