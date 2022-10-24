استقالة وزير دفاع رومانيا

الوكيل الاخباري- أعلن وزير الدفاع الروماني فاسيلي دينكو عن استقالته من منصبه بسبب عجزه عن التفاهم مع رئيس البلاد كلاوس يوهانس.

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وكان حزب الاتحاد من أجل إنقاذ رومانيا (USR) البرلماني قد طلب في وقت سابق من رئيس الوزراء نيقولاي تشوكي إقالة دينكو من منصب وزير الدفاع بسبب تصريحه بأن الأزمة في أوكرانيا لا يمكن أن تنتهي سوى بالمفاوضات. اقتصر تشوكي على محادثة مع الوزير، ثم كتب دينكو على وسائل التواصل الاجتماعي: "تقدمت هذا الصباح باستقالتي من منصب وزير الدفاع الوطني إلى رئيس الوزراء الروماني نيقولاي تشوكي. وأعزي ذلك باستحالة التعاون مع رئيس رومانيا، القائد الأعلى للجيش".



وبحسب قوله فقد قرر التنحي حتى لا يضر بعمليات صنع القرار وبرامجها، وكذلك حتى لا يعيق عددا من المشاريع الدفاعية. وكان يوهانس قد قال في وقت سابق إن "أوكرانيا وحدها هي من تقرر متى وكيف وعلى ماذا تتفاوض".

روسيا اليوم