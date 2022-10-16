افتتاح مطار كركوك الدولي في العراق

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الأحد، افتتاح مطار كركوك الدولي أمام الرحلات الداخلية والخارجية وذلك رغم الانتهاء من أعمال إنشائه منذ مطلع فبراير 2021.

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وقالت وزارة النقل العراقية، في بيان، "افتتح وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي ممثلا عن دولة رئيس الوزراء اليوم الأحد مطار كركوك الدولي أمام الرحلات الداخلية والخارجية بعد سنين من الانتظار".



وأوضح وزير النقل العراقي "حققنا اليوم إنجازا مهما للحكومة يضاف إلى سلسلة إنجازات وزارة النقل بافتتاح صرحا حضاريا مهما ومردودا اقتصاديا لمحافظة كركوك، بالإضافة إلى ما يوفره هذا الإنجاز من فرص عمل كبيرة لأبناء المحافظة".



وأضاف أن "المطار سيبدأ من اليوم باستقبال الرحلات الجوية القادمة من العراق وأن الطائرة الرئاسية العراقية هبطت على أرض مطار كركوك، حيث سيسهل عملية النقل والشحن للنهوض بالواقع الاقتصادي والسياحي للبلد".

روسيا اليوم