الإثنين 31-01-2022
الوكيل الاخباري

البلبيسي: لا تغيير على البروتوكول الصحي

توضيح من إدارة الأزمات عن متحور أوميكرون

غزة: 2369 اصابة جديدة بكورونا

الحكومة: تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر شباط صفر

استطلاع: 78% من الأردنيين لم يطلعوا على التعديلات الدستورية

إيران.. تكليف الحرس الثوري بإنتاج الأرز

التربية : نتائج امتحان التكميلي ممتازة وقد تكون غير مسبوقة

الصحة توضح لـ الوكيل حول الإصابتين بالمتحور الخفي (BA.2)

تأجيل جلسة النواب الرقابية الإثنين لعدم اكتمال النصاب

تجارة عمان: رسالة الملك تؤكد قدرة البلاد على النهوض

الإثنين، 31-01-2022 11:52 ص

الأرصاد الجوية الأمريكية تحذر من احتمال سقوط حيوانات ' الإغوانا' بسبب البرد

61f78f974236040b644b71d5


الوكيل الإخباري-حذرت الأرصاد الجوية الأمريكية من أن انخفاض درجة الحرارة في ولاية فلوريدا قد يؤدي إلى تجمد حيوانات الإغوانا وبالتالي سقوطها من الأشجار.

اضافة اعلان

 

وجاء في بيان صدر عن هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في ميامي وفلوريدا الجنوبية ونشر على صفحتها على "تويتر": "إن الإغوانا هي حيوان بدم بارد. إنها تبطئ أو تصبح غير متحركة عندما تنخفض درجة الحرارة إلى 40 درجة (فهرنهايت، ما يزيد قليلا عن 4 درجات مئوية) وأقل. ويمكنها أن تسقط من الأشجار لكنها لن تمت".

من جهتها أوضحت عالمة الحيوان، ستيسي كوين، في بث قناة "WPBF" أن "الإغوانا" تنام في أغصان الأشجار، ولم تعد قادرة على الصمود في البرد وبالتالي تسقط في كثير من الأحيان.

وانخفضت درجة الحرارة في فلوريدا الجنوبية أمس الأحد إلى 4 درجات تحت الصفر. ومن المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة في الأيام القريبة القادمة.

وقال خبراء محليون إن هذه الكارثة الطبيعية التي تشمل منطقة يقطنها حوالي 50 مليون أمريكي، نشأت في منطقتي ساوث كارولينا ونورث كارولينا واتجهت شمالا على طول ساحل المحيط الأطلسي - عبر ديلاوير ونيوجيرسي ونيويورك إلى ولايات نيو إنغلاند.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2021-10-19T050044Z_68448603

بريطانيا تتعهّد وضع تشريع يتيح لها إلغاء قوانين الاتحاد الأوروبي

1-1496869

السودان.. وفاة متظاهر وإصابة عشرات العناصر الأمنية في احتجاجات الأحد

87e329de-673c-424d-9f30-6d92008b9ab1

زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب وسط تركيا

2021-04-20T142124Z_389672800_RC2QZM95Y0FT_RTRMADP_3_YEMEN-SECURITY-MARIB

الحوثيون يعلنون عن تفاصيل عملية واسعة في الإمارات

15731583157516068550-1485583164475121665

إدانات عربية وعالمية لإطلاق الحوثيين صاروخا تجاه الإمارات

الصين علم

الصين تحظر بيع النسخ المطابقة للقطع الأصلية من النقوش الحجرية الاثرية

أخبار متعلقة
7777

كندا.. الكشف عن جنسيات الجثث التي تم العثور عليها قرب الحدود الأمريكية