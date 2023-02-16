الخميس 16-02-2023
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

الأسد: مساعدات الأشقاء خففت من تداعيات الزلزال

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الخميس، 16-02-2023 10:41 م

الأسد: مساعدات الأشقاء خففت من تداعيات الزلزال

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الوكيل الاخباري - أكد الرئيس السوري بشار الأسد، أن مساعدات الدول الشقيقة والصديقة ساعدت في التخفيف من تداعيات الزلزال.

جاء ذلك خلال كلمة للرئيس الأسد، الخميس، حول تداعيات الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.

وأضاف: "ندرس تأسيس صندوقا لدعم المتضررين من الزلزال".

وتابع: "حجم كارثة الزلزال والمهام المناطة بنا جميعا أكبر بكثير من الإمكانيات المتاحة".

وقال الأسد: "ما نواجهه على مدى أشهر وسنوات من تحديات خدمية واقتصادية واجتماعية لا يقل أهمية عما واجهناه خلال الأيام الأولى من الزلزال".

ووجه الشكر لكل الدول الشقيقة والصديقة على وقوفهم مع بلاده لمواجهة تداعيات الزلزال.

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