لبنان تعلن عن اجراءات جديدة للقادمين إلى اراضيها

الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن إجراءات جديدة متعلقة بالمسافرين القادمين إلى لبنان، لافتة إلى أنه سيتم تطبيقها ابتداءً من الاثنين المقبل الموافق 10 يناير/كانون الثاني 2022.

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ووفقا لبيان الوزارة، يجب على جميع الركاب الراغبين بالقدوم إلى لبنان باستثناء الأطفال دون 12 سنة ان يقوموا بالتسجيل على المنصة الإلكترونية الخاصة بها.







حدّدت وزارة الصحة سلسلة من الإجراءات على جميع المسافرين التقيّد بها ابتداءً من 10/1/2022



ما هي هذه الإجراءات؟ كل المعلومات في هذا الفيديو 👇

للإستعلام عبر البريد الإلكتروني: @UNICEFLebanon pic.twitter.com/DoerR2fAXM @firassabiad حرصاً على سلامة المُقيمين والمُسافرين القادمين إلى لبنان،حدّدت وزارة الصحة سلسلة من الإجراءات على جميع المسافرين التقيّد بها ابتداءً من 10/1/2022ما هي هذه الإجراءات؟ كل المعلومات في هذا الفيديو 👇للإستعلام عبر البريد الإلكتروني: [email protected] January 7, 2022

وأضافت الوزارة أنه في حال وجوب إجراء اختبار الـ PCR قبل 48 ساعة في البلد القادمين منه، يجب تحميل نتيجة الاختبار على المنصة.

وأشارت إلى أنه في حال وجود شهادة لقاح كوفيد19 يجب تحميلها أيضا.



وأكدت أن جميع المسافرين القادمين إلى لبنان باستثناء الأطفال دون 12 سنة، سيخضعوا لاختبار PCR فور وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي.



وأوضحت الوزارة أنه اعتبارا من الاثنين المقبل، سيكون دفع تكلفة الاختبار مسبقا عن طريق بطاقة ائتمان أو بواسطة وثيقة إلكترونية EMD يحصلون عليها عبر الدفع في أحد مكاتب السياحة والسفر المعتمدة أو في مكاتب المبيعات التابعة لشركات الطيران.



وفي السياق، ذكرت صحيفة "النهار"، أنه سيتم تخفيض تكلفة اختبار PCR الإلزامي لجميع الوافدين، بحيث تصبح 30 دولارا بدلا من 50 دولارا".



سبوتنيك

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