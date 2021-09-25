السبت 25-09-2021
الوكيل الاخباري

سريلانكا تسعى للحصول على نفط بسعر رخيص من الإمارات

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

التربية : استمرار التعليم الوجاهي بجهود مدراء المدارس

الفايز: الفعاليات السياحية ساهمت بتنشيط حركة السياحة بالمثلث الذهبي

وفيات السبت 25/9/2021

وفاة شابين أردنيين يشعل مواقع التواصل

اصطدام سفينة شحن روسية مع سفينة تركية في مضيق البوسفور

نقابة الصاغة: لا تهاون مع المروجين للعروض الوهمية

إطلاق مشروع إجازة التأهيل لتدبر القرآن الكريم

المدن الصناعية تدعو المستثمرين لتقديم الاقتراحات والشكاوى الكترونيا

السبت، 25-09-2021 08:55 ص

الأمن الروسي يعتقل عضوين من عصابة باساييف وخطاب

614eb7f74c59b7719d3eaa9c


الوكيل الاخباري- قالت لجنة التحقيق الروسية، إنه تم اعتقال عضوين آخرين من عصابة باساييف وخطاب. وذكرت أنهما شاركا في مهاجمة المراكز السكنية بمنطقة بوتليخ في داغستان في عام 1999.

ونوهت اللجنة، بأن رجال جهاز الأمن الفيدرالي، وعناصر من الداخلية الروسية وبدعم عسكري من الحرس الروسي، نفذوا اعتقال اثنين من سكان إقليم ستافروبول، ألبرت إيلاكاييف وأليمخان موساييف، اللذين كانا من أعضاء عصابة مسلحة إرهابية بقيادة شامل باساييف وخطاب.

اضافة اعلان

 

وتؤكد لجنة التحقيق أن إيلاكاييف وموساييف، ارتكبا الجرائم المنصوص عليها في الجزء 2 من المادة 209، والمادة 279، والمادة 317 من قانون العقوبات الجنائية الروسي (الانتماء لعصابة مسلحة، والتمرد المسلح، والتعدي على حياة العسكررين ورجال الأمن)".

ووفقا لمواد التحقيق، في منتصف يوليو 1999، انضم المذكوران طواعية إلى عصابة باساييف وخطاب.  

في الفترة من 7 إلى 24 أغسطس 1999، شارك ما لا يقل عن ألف شخص مسلحين بأسلحة آلية وقنابل يدوية وعبوات ناسفة في تنفيذ تمرد مسلح والاعتداء على العسكريين الروس في منطقة بوتليخ في داغستان. ونجم عن ذلك، مقتل 33 شخصا وإصابة 34 آخرين.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
مضيق2

اصطدام سفينة شحن روسية مع سفينة تركية في مضيق البوسفور

614ed9084c59b76fb16f1206

بوتين: روسيا تنفذ عملا واسع النطاق لحماية الطبيعة

614ecd924236040a1b165aa6

حمدوك يتلقى اتصالا هاتفيا من مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي

1042417954_0_0_1184_641_1000x541_80_0_0_39fab1cf99f851717515c79666117128

استقالة أكثر من 100 قيادي من حركة النهضة التونسية

614ebf804236040b322d841a

ماذا تعني قريبا بلغة الدبلوماسية الإيرانية؟

اذر

وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان يجتمعان للمرة الأولى منذ نوفمبر 2020

أخبار متعلقة
جيش

تعرف إلى الدول الأقوى عالميا وعربيا

مخ

الأمن الروسي يقطع إحدى أكبر قنوات تهريب المخدرات

اوردغان

أردوغان عن لقاء قادم مع بوتين: سنبحث ما وصلنا إليه في سوريا وسنتخذ قرارا هاما

ط

روسيا.. هبوط اضطراري لمروحية إسعاف على سطح مستشفى -فيديو

60e3e7af4c59b725f41464e0

اختفاء طائرة على متنها 6 أشخاص في روسيا

9202115173014243572090

موسكو تنفي اتهامات المحكمة الأوروبية حول وفاة ضابط استخبارات روسي سابق