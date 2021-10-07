الأمن المصري يكشف تفاصيل اختطاف فتاة وتصويرها

الوكيل الإخباري - كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل بلاغ من أحد الأشخاص وكريمته، بقيام مجهولين باختطاف الأخيرة داخل مركبة "توك توك" حال سيرها تحت تهديد السلاح الأبيض.

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وأوضحت قوات الأمن أن المتهمين قاموا بالتعدي عليها كرها عنها وتصويرها بالهاتف المحمول الخاص بأحدهم.



ووفقت لقوات الأمن أسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية جميعهم مقيمون بدائرة القسم.



وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم، و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن الأسلحة البيضاء المستخدمة في ارتكاب الواقعة والهاتف المستخدم في تصوير المجني عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

روسيا اليوم



